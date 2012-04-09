Экс-главу Минобороны Украины обвинение просит приговорить к 6 годам тюрьмы

В Печерском районном суде Киева обвинение просит приговорить бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко к шести годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями.

Об этом сообщил адвокат подсудимого, передает РИА Новости.

Генеральная прокуратура обвинила Иващенко, который временно исполнял обязанности министра обороны Украины с июня 2009 до марта 2010 года, в незаконной реализации имущества Феодосийского судомеханического завода. По версии следствия, в результате его действий государству был нанесен ущерб на сумму 70,9 миллиона гривен (около 8,8 миллиона долларов).