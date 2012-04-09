Судьба партбилетов депутатов, поддержавших Шойгу, решится 12 апреля

Бюро "Справедливой России" обсудит в четверг, 12 апреля, вопрос о дальнейшем пребывании в партии ее членов - депутатов Мособлдумы, которые поддержали кандидатуру Шойгу на пост губернатора Подмосковья.



Об этом сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Бюро – высший партийный орган, и если его решения не выполняются, то появляются основания для обсуждения вопроса о членстве в партии", - отметил он. Однако Миронов подчеркнул, что само решение будет приниматься только коллегиально, а не на основании исключительно его, лидера партии, мнения, сообщает ИТАР ТАСС.

Ранее Миронов пригрозил исключением из партии членам фракции в Мособлдуме, проголосовавшим за Шойгу. Сегодня Миронов пояснил, что у справороссов лично к Шойгу нет претензий, но голосовать за сопредседателя Высшего совета "Единой России" члены другой партии, которая находится к ней в оппозиции, не должны были. "Есть мнение, что не ко всем из них нужно применять жесткое наказание, возможно, будет применен дифференцированный подход. Все будет зависеть от коллегиального решения Бюро", - добавил Миронов.



