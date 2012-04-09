Строить Новую Москвы должны "старые" и новые" москвичи, не рассчитывая на массовое привлечение дешёвой рабсилы из-за недалёкого "зарубежа". Но по проектам ведущих мировых архитекторов. Такую установку дал в понедельник президент РФ Дмитрий Медведев на совещании в подмосковном ещё Троицке.

Мэр столицы Сергей Собянин на совещании 9 апреля доложил президенту, что новые территории Москвы будут разделены на градостроительные зоны, а треть "прилагаемых" земель как занимали, так и будут занимать лесные массивы.

Отметим, что совещание по по вопросу разработки концепции развития московской агломерации прошло в том самом Троицком, близ которого "поселятся" в не очень далёком будущем и российский президент с администрацией, и кабмин РФ с премьером, как заявил в начале года главный архитектор Москвы Александр Кульмин.

"Мне хотелось бы особо подчеркнуть, что создание новой Москвы должно идти прежде всего руками проживающих здесь людей (здесь людей у нас хватает, в Москве и Московской области), а не за счёт массового привлечения мигрантов", - заявил Медведев, передает пресс-служба Кремля.

"АН" писали, что сегодня же на совещании президент РФ предложил привлечь к проектированию московской агломерации ведущих архитекторов мира и ввести запрет строительства жилья на новых территориях по старым технологиям.

Важно подчеркнуть: российские архитекторы за 30 лет ни единого раза не были удостоены Притцкеровской премии - архитектурного аналога Нобелевской. Приткеровским лауреатом 2012 года стал 48-летний китаец Ван Шу, писали "АН" в марте. В минувшем - португалец Эдуарду Соуту де Моура, годом ранее - японский архитектурный тандем - Кадзуо Седзима и Рюэ Нисидзава.

Поэтому не исключено, что москвичи будут своими руками строить дома в столичной агломерации, нарисованные китайцами.

Напомним, решение о беспрецедентном расширении территории Москвы на юго-запад, одобренное Президентом РФ Медведевым, стало самой обсуждаемой в июле минувшего года темой. И остается супертрендом.