Возбуждены ещё четыре уголовных дела в УГИБДД Рязанской области

Следственный комитет (СК) РФ сообщает, что возбуждены еще четыре дела о взятках в ГИБДД Рязанской области, три из них - против руководителя одного из подразделений региональной ГИБДД Александра Алфосова.

На официальном сайте СК РФ говорится, что в связи с расследованием уголовных дел о взятках в УГИБДД УМВД России по Рязанской области возбуждены ещё четыре уголовных дела, в том числе три - в отношении руководителя одного из подразделений УГИБДД УМВД России по Рязанской области Александра Алфосова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. ч. 3 ст. 30, п.п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере). Также было возбуждено уголовное дело в отношении одного из приближенных к Алфосову сотрудников областного УГИБДД, имя которого в интересах следствия не называется.

Суд счел достаточными доказательства следствия и вынес постановление об избрании в отношении Алфосова меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, руководство областного УГИБДД принуждало подчиненных сотрудников осуществлять выдачу так называемых "красивых номеров", а также водительских удостоверений за денежное вознаграждение. В случае неподчинения данным требованиям, Алфосов угрожал сотрудникам увольнениями, а в случае выполнения их - покровительства по службе. Таким образом полученные денежные средства в последующем передавались начальнику управления ГИБДД по Рязанской области Алфосову, который был задержан в своём служебном кабинете сотрудниками ГУСБ МВД России совместно с региональным ФСБ при получении взятки в размере около 500 тысяч рублей через подчиненного сотрудника.

В настоящее время следствие проверяет причастность и других сотрудников областного УГИБДД к данному делу.