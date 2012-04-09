С понедельника приостановлена деятельность "ЮТэйр Техник", которая не обработала 4 воздушных судна UTair противооблединительной жидкостью, что привело к страшной авиакатастрофе под Тюменью 2 апреля.

Такое решение приняло руководство авиакомпании UTair. Основной причиной аварии представители компании назвали наземное обледенение крыла и стабилизатора. Они обещали, что противообледенительная обработка самолетов будет обязательной для всех самолетов авиакомпании UTair.

"Несколько авиакомпаний в мире применяют такую практику. В частности, те, кто работает в условиях умеренного климата, когда 200-300 дней в году самолеты выполняют полеты в условиях обледенения", — подчеркнул генеральный директор UTair Андрей Мартиросов.

Не смотря на эти меры, Ространснадзор приостановил полёты на самолетах типа ATR-72 до выяснения причин катастрофы под Тюменью.

Создана и приступила к работе специальная комиссия Ространснадзора, которая проверит соблюдение компанией "ЮТэйр техник" законодательства в области гражданской авиации при подготовке самолетов к вылету в московском аэропорту Внуково и тюменском аэропорту Рощино, сообщает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали о том, что в понедельник поступило официальное подтверждение, что один из числившихся в списках погибших в авиакатастрофе под Тюменью, Денис Иванюк оказался жив. Но горе тюменцев от этого не убавилось: генетическая экспертиза опознала тело погибшего, числившегося под этим именем. Сегодня Константина Пейля похоронили в Тюмени.

Напомним, самолет АTR-72 рейса Uta-120 авиакомпании UTair 2 апреля 2012 года, следовавший из Тюмени в Сургут, пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из Рощино. На его борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. В авиакатастрофе погиб 31 человек, в том числе весь экипаж. 11 человек, пострадавших при крушении самолета ATR-72, остаются в больницах Тюмени, один в Москве.

МАК проводит расследование авиакатастрофы. 3 апреля МАК сделал заявление, что двигатели самолета работали до последнего момента.

Днями траура были объявлены 4, 5 и 6 апреля в Тюменской области.

Катастрофа под Тюменью стала первой аварией в России с самолетами данного типа. Ну, а всего в истории авиации до сих пор было зафиксировано 13 инцидентов с этими воздушными судами. Погибли – 159 человек.