В Петербурге полицейского уволили за массовый побег нелегальных мигрантов

В Петербурге уволен начальник Центра временного содержания иностранных граждан Виталий Улаев. Глава полиции города Сергей Умнов принял это решение в связи с массовым побегом нелегальных мигрантов.



Вчера 11 граждан Узбекистана и Таджикистана, ожидавших депортации из России, выбили дверь помещения, где они содержались, ударили постового старшего сержанта полиции, а затем избили металлическим прутом дежурившего по центру майора полиции. После этого иностранцы сбежали.

Было возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Вечером 8 апреля удалось задержать одного из сбежавших, Хелолиддинхуджу Алломова из Узбекистана. В розыске остаются его соотечественники Давронбой Зухоров, Суннатул Мирбабалиев, Кахрамон Кулматов, Зокиржон Рустамов, Екубжон Агилов и Рустам Хаджакулов, а также граждане Таджикистана Шухрат Садулоев, Фатхулло Халиков, Кабир Муродов и Камилжан Базаров, сообщает lenta.ru.

В ГУ МВД отметили, что этот побег из центра не первый за последнее время. Так, 21 февраля, сбежали восемь мигрантов, также из Средней Азии. Они оказали сопротивление пытавшемуся их задержать полицейскому, но не нанесли ему травм.

Улаев, несмотря на увольнение с должности, останется работать в МВД.



