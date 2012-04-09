Онищенко: чума - это экономическая диверсия Грузии

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко считает, что африканская чума свиней (АЧС) была занесена в Россию из Грузии, это экономическая диверсия.



"АЧС пришла к нам из Грузии. Сначала в Осетию, потом в Краснодарский и Ставропольский края. Есть признаки, что это искусственно привнесенная ситуация. Это экономическая диверсия, три года Краснодарский край не может выйти из этого", - сказал Онищенко.

"Мы должны сделать все, чтобы угрозе дальнейшего распространения АЧС противостоять", - добавил он, сообщают «Вести».



С 2007 г. АЧС отмечена в 24 субъектах страны, выявлены 254 неблагополучных пункта и 37 инфицированных вирусом объектов. При устранении очагов АЧС уничтожено более 440 тыс. голов свиней.



Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) впервые выявлена в 1903 г. в Южной Африке. В естественных условиях заболевают домашние и дикие свиньи. Заражение происходит при контакте здоровых животных с больными. Заболевание не поддается лечению и вакцинации. Угрозы для здоровья человека АЧС не представляет.



