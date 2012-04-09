С Виктора Батурина суд взыскал более 1,3 миллиона рублей

В понедельник с арестованного бизнесмена Виктора Батурина Кунцевский суд Москвы взыскал более 1,3 млн рублей, тем самым удовлетворив иск администрации города Сочи в полном объеме.

Заседание суда было проведено в отсутствие сторон: истец на суде не присутствовал, заявив об этом заранее, Батурин был извещен об иске, но никто из его представителей в суд не явился.

Данную сумму суд взыскал с предпринимателя в связи с тем, что в 2008-2010 годы Батурин занимал землю площадью 7 тысяч 799 квадратных метров, расположенный в Адлеровском районе города на улице Ленина. Администрация города Сочи обратилась в суд с иском о взыскании с Батурина задолженности по выплате арендной платы за этот земельный участок.