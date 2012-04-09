В Пенсионном фонде уверены: к 2014 году пенсия составит 12000 рублей

Трудовые пенсии в РФ к 2014 году должны вырасти в среднем до 12 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным.



Согласно бюджету, пенсии нужно будет повысить на 30 процентов.

Дроздов уверен в выполнении плана повышения, так как средства в ПФР поступают исправно. Сбор страховых взносов в 2011 году был перевыполнен почти на 3 процента, а в первом квартале 2012 года удалось собрать на 5 процентов больше планируемого.

Дроздов добавил, что с учетом очередного повышения пенсий с 1 апреля, средний размер трудовой пенсии составляет почти 9,5 тысячи рублей, а социальной - около 6 тысяч рублей. С 1 августа будет произведен перерасчет пенсий для 12 миллионов работающих пенсионеров.

Согласно прогнозу бывшего министра финансов Алексея Кудрина, дефицит ПФР в 2012 году составит триллион рублей. Бюджет ПФР в последние годы стабильно дефицитный и финансируется из государственного бюджета, сообщает Лента.ру.

Как заявил Владимир Путин, в 2012 год Россия вступила с рекордным количеством пенсионеров - около 40 миллионов человек. По его словам, эта ситуация требует совершенствования пенсионной системы. Он не уточнил, какие именно шаги нужно предпринимать для этого.



