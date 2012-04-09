В гараже в центре Иркутска обнаружен тайник с оружием и взрывчаткой
9 апреля 2012, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]
В пресс-службе регионального управления МВД РФ сообщили в понедельник, что в центре Иркутстка в заброшенном гараже полиция обнаружила тайник с оружием и взрывчаткой.
В сообщении пресс-службы говорится: "В тайнике хранились четыре боевые гранаты, пять зарядов для гранатомета и 16 тротиловых шашек. Кроме того, изъято несколько десятков метров огнепроводного, в том числе бикфордова шнура, капсули-детонаторы, зажигательные трубки и запалы для гранат", изъято около 10 кг взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.
О тайнике с боеприпасами в дежурную часть полиции сообщил сторож строительной площадки на Нижней набережной, на территории которой находился заброшенный гараж. Во время ликвидации тайника с боеприпасами саперы-взрывотехники ОМОН "обезвредили взрывчатку в рабочем порядке", эвакуации людей из близлежащих домов не потребовалось.
По факту находки в настоящее время полиция проводит проверку, устанавливается владелец гаража.