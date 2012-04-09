Собянин: Новые территории Москвы разделят на три зоны

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Дмитрия Медведева по расширению столицы сообщил, что новые территории Москвы будут разделены на три зоны: ближний, средний и дальний пояса.

Сергей Собянин сказал, что "на новых территориях целесообразно выделить градостроительные зоны с равным режимом освоения. Это ближний пояс, где будет уместна частично урбанизация, средний пояс, где следует реализовать проекты создания локальных градостроительных комплексов и социальных объектов в природном окружении; дальний рекреационный пояс, предназначенный для развития туризма, отдыха, сохранения сложившейся природной среды", - цитирует его Интерфакс.

По словам столичного градоначальника, именно дальний пояс будет самым большим по площади. Он также отметил, что на новых территориях "прорабатывается размещение шести новых центров деловой и общественной активности: административно-деловой кластер, включая правительственный квартал, финансово-деловой центр, кластеры исследований и инноваций, университетский кластер, медицинский кластер, рекреационно-туристический кластер". А научными центрами здесь станут Сколково и Троицк.

Кроме того, столичный мэр рассказал, что одну треть территории новой Москвы занимают лесные массивы, мэр заверил, что нарушать природную среду никто не собирается, будут наоборот ее только улучшать.