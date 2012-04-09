Онищенко закроет границу для туристов в случае вспышек холеры на Украине

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предупредил, что Россия возможно закроет границу с Украиной. Решением связано с высоким уровнем заболеваемости холерой в этой стране.

По словам Онищенко, Россия не будет пускать туристов на Украину, если повторится вспышка холеры.Он напомнил ситуацию с холерой в Мариуполе в прошлом году.

По мнению Онищенко, после реформы системы эпидемического надзора на Украине эпидемия холеры может выйти из-под контроля. По словам главного санитарного врача, в настоящее время санврачи двух стран прорабатывают этот вопрос и решают, как адекватно реагировать на подобного рода вещи, передает Интерфакс.

В Роспотребнадзор прибыли два специалиста из украинского Минздрава. Он выразил надежду, что к началу сезона понимание с Украиной по этому вопросу будет достигнуто.