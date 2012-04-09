В Калуге продавец одного из магазинов одежды приняла к оплате банкноту в 500 евро, которая оказалась фальшивой. Как выяснилось, прежде купюра находилась в обороте африканской страны (какой-неизвестно).

Затем с помощью струйного принтера она была превращена в поддельные евро.

Купюра попала к продавцу магазина от некоей пары, которая зашла в торговую точку за покупками. Мужчина и женщина пришли в магазин в конце рабочего дня, незадолго до закрытия. Долгое время пара выбирала товары, и в конечном итоге решила приобрести сумку.

Покупатели заявили продавцу, что при себе у них только купюра в 500 евро, и разменять ее негде, так как все отделения банков уже закрылись. Продавец связалась с владелицей магазина, и та разрешила принять к оплате иностранную валюту. Получив сдачу с покупки, пара забрала сумку и покинула магазин.

Вечером продавца с работы забрал муж, который осмотрел купюру в 500 евро и выразил сомнения в ее подлинности.

На следующий день хозяйка магазина отправилась в калужские банки, где банкноту принимать не стали, так как она странно выглядит. При этом сотрудники финансовых учреждений отмечали, что купюра подлинная, так как снабжена элементами защиты.

В конце концов происхождение подозрительных 500 евро установили эксперты областного экспертно-криминалистического центра УМВД по Калужской области, сообщает Лента.ру. Специалисты выяснили, что банкнота была изъята из денежного оборота африканской страны, а затем поверх имевшихся на ней изображений с помощью принтера был нанесен рисунок, похожий на рисунок с настоящих 500 евро.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



