Специалисты начали монтировать эскалаторы на станции "Парк культуры" Кольцевой линии московского метрополитена, которая находится на ремонте уже более года. С площадки вокруг станции вывозят строительный мусор.



Станцию "Парк культуры"-кольцевая закрыли 5 февраля 2011 года для входа и выхода пассажиров в связи с ремонтными работами и необходимостью замены эскалаторов, технический срок эксплуатации которых истек. Сроки открытия станции по разным причинам неоднократно переносились. Первоначально открытие было намечено на 28 декабря прошлого года, потом его отложили на первый квартал 2012 года в связи со срывом поставок оборудования, а позднее - на апрель.

На информационном стенде станции сообщается, что окончание работ намечено на 20 апреля, однако в пресс-службе метро не уточнили, является ли этот срок датой открытия станции, сообщает РИА Новости.



