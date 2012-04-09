За подключение холодной воды к объекту недвижимости женщина запросила 300 тысяч

Как сообщили «АН» в пресс-службе ГУ МВД России по СЗФО, Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Северо-Западному федеральному округу возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на преступление» и «коммерческий подкуп» в отношении заместителя начальника отдела района водоснабжения «Курортный» филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Т.Н. Стрекаловской.



Сотрудниками полиции главка установлено, что Стрекаловская в связи с занимаемым служебным положением могла оказать содействие в подписании документов, придающих официальный статус существующему незаконному подключению к системе водоснабжения. К ней обратился представитель жителя Сестрорецка с просьбой о подключении объекта недвижимости к системе холодного водоснабжения. Стрекаловская для решения данного вопроса привлекла своего сотрудника, который сообщил посреднику, что документы будут подписаны при условии передачи Стрекаловской 300 тыс. рублей. Передача части денежных средств сумме 200 тыс. рублей. должна была состояться в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Получивший деньги помощник передал их Стрекаловской, однако она не смогла распорядиться деньгами, так как была задержана с поличным оперативниками ГУ МВД России по СЗФО.



В настоящее время Стрекаловской предъявлено обвинение в покушении на совершение коммерческого подкупа.