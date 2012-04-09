Гендиректором МИД России назначен Сергей Мареев

Президент РФ Дмитрий Медведев назначил гендиректором МИД РФ Сергея Мареева, соответствующий документ размещен сегодня на портале правовой информации. Президент освободил от этой должности Михаила Ванина.

Он по решению главы государства назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного посла России в Дании.

Бывший посол РФ в Дании Теймураз Рамишвили отстранен от должности соответствующим указом президента.



