СКР прекратил преследование врача, обвиняемого по делу о смерти Магнитского

Следственный комитет России прекратил уголовное преследование врача Бутырского изолятора Ларисы Литвиновой, обвиняемой в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Преследование прекращено в связи с истечением срока давности. Литвиновой инкриминировали причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Напомним, Магнитский скончался в московском СИЗО в 2009 году, юриста обвиняли в неуплате налогов. В сообщении фонда говорится о том, что следователи сделали вывод, что совершенное Литвиновой преступление, является неосторожным преступным деянием небольшой тяжести.

Врач допустила недостатки в оказании Магнитскому медицинской помощи. Уголовное дело против врачей СИЗО было возбуждено в июле прошлого года.

Помимо Литвиновой, фигурантом дела стал ее непосредственный начальник Дмитрий Кратов, отвечавший за лечебно-профилактическую работу. Против него возбудили дело по статье «Халатность».