В Днепропетровске хулиганам устроили урок стыда

Публичному наказанию в добровольно-принудительном порядке подверглись двое молодых людей за то, что разбили символический футбольный мяч. Им повесили на шею плакаты "Я - законченный идиот, разбил мяч к Евро-2012".



Почти сутки они простояли перед искореженным ими же символом предстоящего чемпионата Европы по футболу - огромным декоративным мячом, который установлен перед торговым центром "Пассаж". Урок стыда вандалам устроили охранники этого торгового центра.

Вечером в минувшую пятницу пьяные молодые люди с разбега стали бить ногами по мячу, который в результате покрылся трещинами. Охранники задержали их и потребовали возместить ущерб в размере 130 тыс гривен /16,2 тыс долларов/. Поскольку у них не было таких денег, им предложили добровольно отработать наказание у разбитого мяча. Хулиганы надели темные очки и кепки со скрывающим лица козырьком и почти шепотом произносили - "Мы сами захотели тут стоять. Мы не хотим, чтобы видели наши лица".

Стоять с табличками хулиганы должны были 10 дней, но в воскресенье их у мяча не было. В пресс-службе областного управления милиции пояснили, что молодые люди "сами себя так наказали" и добавили, что "подозреваемые задержаны, их личности установлены. Материалы дела рассматриваются в Бабушкинском райотделе милиции, но решение пока не принято", сообщает ИТАР-ТАСС.

Горожане поддержали решение охраны торгового центра, но есть и такие, кто считают наказание незаконным.









