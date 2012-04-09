Минобороны просит добавить денег на жилье для военных

Минобороны обратилось к Минфину с просьбой добавить денег, чтобы обеспечить жильем всех военных. Глава Минобороны Анатолий Сердюков обратился к министру финансов Антону Силуанову - бюджетные расходы до 2014 года необходимо увеличить более чем в четыре раза, до 366 млрд. рублей.

За четыре предыдущих года военное ведомство потратило более 330 млрд. рублей. Но проблема обеспечения жильем военнослужащих так и не решена.

Напомним, в пятницу, 6 апреля, на выездном совещании в Энгельсе, где с участием действующего премьер-министра Владимира Путина обсуждался этот вопрос. Чиновники сетовали, что ранее выделенных средств не хватает. Замглавы Минэкономразвития Олег Савельев сообщил, что для строительства только постоянного жилья требуется дополнительно 55 млрд. рублей.

Путин по итогам совещания поручил своим подчиненным до конца весны внести поправки в бюджет. Оказалось, что Сердюков обратился в Минфин за три недели до этого совещания.Министр обороны объясняет необходимость в дофинансировании тем, что ведомство обязано ежегодно обеспечивать жильем до 10 тысяч военнослужащих, выходящих на пенсию, пишет "Коммерсантъ".

Напомним, в прошлом году президент РФ Дмитрий Медведев поручил обеспечить постоянными квартирами большую часть военных до 2014 года. Для этих целей из бюджета в 2012-2014 годах выделяется 46,2 млрд. руб.

На эти деньги планировалось выделить военным более 50 тысяч квартир. На совещании в Энгельсе Владимир Путин заявил, что у Минобороны есть все возможности решить эту проблему к 2013 году. Но из письма Анатолия Сердюкова главе Минфина следует, что военное ведомство надеется на финансирование и после срока, обозначенного премьером.