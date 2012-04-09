Российско-украинский экипаж судна "Сахалин", арестованного за долги в Гонконге, с помощью профсоюза моряков добился в суде разрешения на продажу теплохода, чтобы возместить, в том числе морякам, долги по зарплате.



По словам зампредседателя Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николая Суханова, аукцион по продаже "Сахалина" пройдет в начале мая. После того, как его выкупят, первыми получат деньги моряки. Им отдадут долг по зарплате и обеспечат проезд домой.

Он уточнил, что болгарский судовладелец не платил зарплату экипажу и обслуживающим судно службам с октября прошлого года, с тех пор, как стал судовладельцем "Сахалина", сообщает «Интерфакс».

Общая сумма долга за обслуживание судна перед портом и моряками составляет около 5,5 млн долларов, при этом стоимость самого судна - около 3,5 миллиона долларов, это также включено в сумму долга.



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