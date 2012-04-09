Жители Гусева требуют наказать школьниц, избивших девочку

В Калининградской области десятки жителей города Гусев вышли на митинг с требованием наказать школьниц, которые жестко избили девочку - свою ровесницу и подругу, инвалида.

14-летние Даша и Аня избивали Лену Сухорукову руками и ногами, а их приятили зафиксировали это на видео. Прокуратура отменила постановление о возбуждении против школьниц уголовного дела. Жестокость, которую проявили две малолетние девочки, буквально взорвала небольшой Гусев.

Опасения, что дело пытаются замять и преступление, совершенное 14-летними садистками, может остаться безнаказанным, вынудило горожан выйти на улицы и собраться на митинг.

После того, как расследование избиения девочки-инвалида взял под контроль детский омбудсмен Павел Астахов, а материалы дела затребовал Следственный комитет, местные власти попытались помирить школьниц.

Девочки и их родители признались, что раскаиваются и просят пострадавшую простить их. Восьмиклассница Лена Сухорукова признается, что больше всего хочет забыть о том, как бывшие подружки Даша и Аня "проучили" ее за мелкие обиды. Лена до последнего воспринимала происходящее, как игру. Только когда ее неожиданно повалили на землю и ударили по голове, попыталась вырваться – но не смогла, передает Вести.ру.

Родственники избитой девочки считают, что такую жестокость нельзя прощать. Они переживают, что школьницы, одна из которых уже стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, не изменятся."Потому, что она ее не оскорбила, не толкнула — она ее чуть не убила! За такие вещи прощать нельзя!" — уверены родные Лены.

СК все-таки возбудил уголовное дело по статье "покушение на убийство", правовая ответственность по которой наступает с 14 лет. Но через несколько часов прокурор Гусева отменил это постановление."Мы будем инициировать обжалование этого решения. Столь жестокие преступления в отношении детей не должны оставаться безнаказанными вне зависимости от того, кем они совершены", — заявил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Калининградской области.