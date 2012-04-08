Сбербанк приостановит обслуживание банковских карт в начале понедельника

Сбербанк России через час, в ночь на 9 апреля с 00:00 мск до 00:35 мск приостанавливает обслуживание банковских карт. В это время операции не будут проводиться в банкоматах и терминалах Сбербанка по его картам и по картам, выпущенным другими кредитными организациями.

"Сбербанк просит воздержаться от использования банковских карт в эти периоды. Кроме того, в ночь на 9 апреля 00:00 мск до 00:35 мск не будет доступна услуга "Сбербанк-онлайн" для проведения операций в Интернете. Сбербанк приносит своим клиентам извинения за возможные неудобства", говорится в сообщении управления общественных связей ООО "Сбербанк Росии".

Обслуживание клиентов приостанавливается в связи с проведением работ по модернизации программного обеспечения процессингового центра. Аналогичная приостановка на 10 минут уже была проведена ночью 6 апреля.