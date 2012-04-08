Чирикову отпустили после составления протокола

Евгения Чирикова была отпущена из отделения полиции после составления протокола. В отношении активистки движения "В защиту Химкинского леса" был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП города Москва.

Теперь Чирикова обязана явиться в суд во вторник. Еще двое молодых людей, также задержанных на Красной площади, будут доставлены в понедельник из отдела полиции в суд, передает РИА Новости. Против них составлены протоколы по той же статье КоАП.