Чирикова останется в ОВД до суда

Евгения Чирикова сообщила в своем микроблоге в Twitter, что останется в ОВД до суда. Активистка движения "В защиту Химкинского леса", задержанная за мелкое хулиганство, останется в полиции до понедельника.

"Закроют как минимум до завтра до суда. Суд завтра", - написала Евгения Чирикова. По словам оппозиционерки, ее обвиняют по статье 19.3 КоАП "неповиновение сотруднику полиции", предусматривающей до 15 суток административного ареста. У здания ОВД "Замоскворечье" в настоящее время собралось порядка 20-30 участников акции с белыми лентами, передает РИА Новости. По их словам, они не уйдут, пока Чирикову не выпустят на свободу.