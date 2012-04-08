В Южной Осетии завершились выборы президента

В Южной Осетии завершилось голосование на втором туре президентских выборов. В республике закрылись

избирательные участки. Выборы признаны состоявшимися, заявила председатель ЦИК Белла Плиева.

"Участки закрылись без всяких эксцессов", - сказала Плиева. Она отметила, что "подсчет голосов будет проходить под наблюдением представителей штабов всех кандидатов в президенты на избирательных участках". После этого полученные данные будут обобщаться в пяти территориальных избирательных комиссиях, передает Интерфакс. В голосовании во втором туре, отмечает ЦИК, приняли участие более 65% граждан, внесенных в списки для голосования.