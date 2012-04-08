Православные верующие всего мира празднуют сегодня Вербное воскресенье

Православные верующие всего мира сегодня отмечают один из 12 главных христианских праздников - Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим.

Накануне в храмах прошли вечерние службы, на которых освящали веточки вербы. По преданию, именно в этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим. По древнему обычаю в знак уважения жители города приветствовали его пальмовыми ветвями, которые символизируют мир.

С приходом в X веке христианства на Русь, ветви растущей здесь вербы заменили пальмовые.Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужит Божественную литургию св. Иоанна Златоуста в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

После праздничного патриаршего богослужения будет торжественно вынесен из алтаря храма Христа Спасителя и выставлен на середину храма для молитвенного поклонения верующих ковчег с частицей ризы Господней и гвоздем от Креста Господня, сообщается на сайте патриархии.

В субботу, в канун праздника Входа Господня в Иерусалим, ПатриархКирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.Вербное воскресенье знаменует собой начало Страстной седмицы — недели, в течение которой Христос был распят, а потом воскрес. Завершится она праздником Пасхи - 15 апреля.

А католики встречают Пасху уже сегодня. В храмах вечером прошли праздничные мессы. Накануне верующие приходили освящать яйца и другие угощения, которые полагается подавать на стол в этот день.

В главном католическом храме мира — соборе Святого Петра в Риме — богослужение возглавил папа римский Бенедикт XVI, передает Вести.ру. По обычаю, с наступлением темноты в храме погасили свет и понтифик зажег от горящих углей новую свечу. Этот огонь принято разносить по домам и зажигать от него свечи.