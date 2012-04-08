«Момент Вдохновения» открыт в центре Северной столицы

У Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица на Соляном переулке открылся арт-объект в честь влюбленных «Момент вдохновения».

Инициаторы появления арт-объекта считают, что скульптура-скамейка сможет примирять и вдохновлять влюбленных.

Скульптура в высоту достигает 4-х метров, состоит из трех сердец: любящих, разбитых и склеенных.

Спонсором выступила одна из компаний, которая также занимается производством клея. Предварительно был проведен конкурс среди желающих установить арт-объект в центре Петербурга. Творческий конкурс арт-момент проводится в России уже третий год, участвуют в нем профессиональные художники и скульпторы.Сам арт-объект сделан из кованных металлов: сталь, бронза, медь.

Ранее скульптор Дмитрий Волков установил арт-объект в музее политической истории, тогда она была посвящена сталинским репрессиям. «Современное искусство всячески подчеркивает атмосфера. Зачастую подобные арт-объекты играют на контрасте: исторические здания и современная композиция, и тогда более остро чувствуешь то, что вокруг», - прокомментировал «АН» автор Дмитрий Волков.