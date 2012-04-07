Бут: суд - инквизиция, это «сознайся за то, что согрешил с дьяволом»

Россиянин Виктор Бут заявил, что процесс по его делу показал остальным странам, «кто в мире хозяин». Приговоренный судом в США к 25 годам тюрьмы российский предприниматель не надеется на апелляцию.

«Я считаю себя невиновным. За что меня наказывают, я не понимаю. Я не понимаю, что я совершил, за что меня можно посадить даже на один год», - говорит Виктор Бут.

По его мнению, после этого приговора мир стал другим. Он предполагал, что судья вынесет пожизненный приговор. «Весь процесс — это инквизиция, это «сознайся за то, что согрешил с дьяволом». Вот и все, понимаете? Никакого разбирательства, никакого нормального разговора. Извините, эти 12 присяжных с промытыми мозгами, которым не важно, было что-то или нет. Они слышат одну ключевую фразу — «убить американцев» — и все. Автоматически вы проиграли этот процесс», — рассказал он. «Я надеюсь только на то, что, в конце концов, граждане России поймут, что сделали со мной — это просто показало всем, что кто в мире хозяин. Если мы просто это проглотим, если просто сделаем, ну, тогда, извините, выходит, в России нет собственной юрисдикции, а мы должны жить по законам США», - отметил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Виктор Бут «незаслуженно был приговорен к 25 годам тюремного заключения». Он намерен обсудить приговор с государственным секретарем США Хиллари Клинтон во время своего визита в Вашингтон 11-12 апреля.

Напомним, 6 апреля, суд Нью-Йорка огласил вердикт по делу Виктора Бута. Российского предпринимателя приговорили к 25 годам тюрьмы, а также штрафу в размере 15 миллионов долларов.

Его признали виновным по всем пунктам обвинения, в том числе в преступном сговоре с целью убийства американских граждан. Прокуратура настаивала на пожизненном заключении.

Семья осужденного надеется, что он уже в ближайшее время сможет вернуться на родину, если судьбой Виктора Бута займется новый президент России.

Специально для «АН» на вопрос «Должна ли Россия защищать Виктора Бута?» ответили адвокат Игорь Трунов, Вячеслав Никонов, депутат Госдумы, президент фонда «Политика», доктор исторических наук; Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, доктор юридических наук, профессор.