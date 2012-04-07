В Подмосковье защитники Цаговского леса разбили палаточный лагерь

Защитники Цаговского леса в подмосковном Жуковском разбили палаточный лагерь. Сотни людей собрались на митинг в субботу против вырубки Цаговского леса для строительства автотрассы.

Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гудков выступил перед протестующими. Он написал в своем микроблоге в Твиттере, что акции участвуют до полутора тысяч человек.

"Пока установлена одна палатка. Будем дежурить по 10 человек. С понедельника надеемся разбить еще несколько палаток", - рассказала активистка, представившаяся Натальей. По ее словам, строительные работы в лесу на данный момент остановлены, передает Интерфакс.

Лидер движения "Экологическая оборона Московской области" Евгения Чирикова в Twitter сообщила, что в Цаговском лесу ею и другими активистами были обнаружены просека и три единицы техники."Требуем документов. Их нет. Вызвали полицию, потребовали составить заявление", – написала 4irikova.

В лагере остается около 30 человек. На 8 апреля намечен народный сход экозащитников в Москве.