В центре Москвы построят пять новых станций метро

Власти Москвы скорректировали планы строительства метро в центре города. Столичный департамент транспорта накануне объявил о намерениях построить пять новых станций в Центральном административном округе в дополнение к четырем уже запланированным.

Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что намерены использовать шахты, прорытые для подземки еще в советские времена.

По его словам, когда строили московское метро в середине прошлого века, создали заделы под будущие станции. В центре города таких станций восемь, из них пять можно сделать, передает "Коммерсантъ-ФМ".

Заделы для новых станций расположены на улице Якиманка, между "Театральной" и мэрией Москвы на улице Тверской, а также в районе станций "Новокузнецкая" и "Пушкинская". Названия, точное расположение остановок и другие подробности чиновник не сообщил. В настоящее время просчитывается стоимость строительства.