Сергей Шойгу сразу задумался о налогах

Сергей Шойгу, избранный губернатором Московской области готовится к смене деятельности. Шойгу в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым отметил, что дети работающих в Москве жителей Подмосковья учатся в школах и ходят в детские сады именно в области.

По его мнению, налоги, поступающие от подмосковных жителей, работающих в столице, должны оставаться в областном бюджете. "Хотелось бы, чтобы налоги платили по месту жительства. Потому что основная социальная нагрузка там, на области", — сказал Шойгу, пояснив, что "все надо за счет чего-то строить и содержать", — сказал Шойгу.

Шойгу ранее заявил, что в случае своего утверждения займется в первую очередь проблемами обманутых дольщиков, плохих дорог и решением вопроса с очередями в детские сады. Он также пообещал бороться с коррупцией в Подмосковье

Напомним, церемония вступления Сергея Шойгу в должность губернатора Московской области состоится 11 мая.