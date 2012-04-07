Православные во всем мире 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы - большой праздник у православных всего мира. По преданию, в этот день архангел Гавриил принес Деве Марии весть о том, что у нее родится сын - спаситель мира.

В Благовещенском соборе Кремля патриарх Кирилл утром в субботу, 7 апреля, провел божественную литургию. После службы вместе с верующими он выпустит в небо белых голубей, символизирующих свободу, которую даровал людям Спаситель. В этот же день — за неделю до Пасхи — отмечается Лазарева суббота.

Вечером накануне Вербного воскресенья в храмах во время Всенощного бдения будут освящать веточки верб.