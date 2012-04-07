В России в субботу митинговали против транзитного пункта НАТО

В Ульяновске в субботу, 7 апреля, прошли две акции протеста против планов по размещению на базе аэропорта "Ульяновск-Восточный" транзитного пункта НАТО. В мероприятиях приняли участие не менее 800 человек. Одну из акций организовали члены КПРФ, другую - незарегистрированная партия "Воля".

В конце второй акции ее участники выпустили в небо воздушные шарики с надписью "Нет НАТО в России!".

Информация о том, что в Ульяновске появится перевалочный пункт для транзита грузов НАТО в Афганистан, появилась в начале февраля. Якобы НАТО и МИД РФ обсуждают возможность создания мультимодального пункта для переброски грузов альянса из Афганистана в Западную Европу.

Минобороны и российский МИД заявили, что это будет лишь перевалочный пункт, а не военная база НАТО или США. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов пояснил жителям региона, что "в Ульяновске не будет военной базы и вообще каких-либо военных объектов НАТО", а перевозить будут лишь невоенные грузы на самолетах российских авиакомпаний с российскими экипажами.

В Москве коммунисты митинговали на Пушкинской площади. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил, что демонстранты выступят "против натовской оккупации, которая уже рвется на Волгу" и "против тех, кто вытаскивает ресурсы из нашей страны". Зюганов выразил уверенность в том, что "база НАТО" в России станет "одним из главных наркотранзитных пунктов". Он подчеркнул, что впервые за тысячу лет на российской земле будет находиться база иностранных войск. По данным ИТАР-ТАСС, митинг коммунистов собрал около полутора тысяч человек.

Коммунисты Магадана также вышли на митинг против базы НАТО под Ульяновском. По мнению активистов, в связи с размещением базы появится новый канал наркотрафика в Россию и ухудшится криминогенная обстановка в целом.

Митинги КПРФ прошли в субботу и в других городах России, в том числе в Иркутске и Новосибирске.Коммунисты во всех городах также обсуждали тему президентских выборов, состоявшихся 4 марта.