Оппозиционеры провели в субботу флеш-моб на Красной площади

В Москве в субботу, 7 апреля, около двух часов дня участники флеш-моба на Красной площади повязали на одежду белые ленты, встали у Мавзолея В.И. Ленина спиной к Кремлю и спели песню разбойников из мультфильма "Бременские музыканты" и "Скованные одной цепью" группы "Наутилус Помпилиус".

В акции участвовали 18 человек Полицейские не вмешивались в мероприятие. В воскресенье, завтра, оппозиционеры и гражданские активисты вновь хотят прийти на Красную площадь с символами недавних акций протеста. Последние две недели подобные выступления оппозиции заканчивались задержаниями.

В субботу же около 100 человек собрались на митинг "За честные выборы" в Новопушкинском сквере. У молодого человека, изображающего Есенина, в руках плакат "Дайте Родину мою!". Митингующие принесли с собой плакаты и транспаранты: "За честные выборы", "Меняю Путина на Ходорковского.

Полиция усилила в субботу, 7 апреля, меры безопасности в районе Пушкинской площади и Новопушкинского сквера.

В ходе митинга обсуждают детали дальнейших акций оппозиции, в том числе "Марша миллионов", который запланирован на 6 мая.