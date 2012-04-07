В настоящее время яхта "Скорпиус", которую "потеряли" на некоторое время, пробивается через ледяное полотно вокруг Шетландских островов. Экипаж российской полярной парусной экспедиции на "Скорпиусе" к вечеру субботы намерен завершить прохождение через ледники вокруг Антарктиды.

Об этом сообщил капитан яхты Сергей Низовцев по телефону, передает Интерфакс.

Пресс-секретарь российской полярной парусной экспедиции яхты "Скорпиус" Анна Субботина отметила, что экипаж, несколько дней лишенный любой связи, сегодня вслед за цифровым восстановил и спутниковый канал связи.

"Капитан также сообщил, что экипаж планирует к вечеру субботы выйти на траверс российской полярной станции "Беллинсгаузен" и дать гудок, что будет обозначать завершение прохождения вокруг Южного полюса.

"АН" писали, что парусная яхта "Скорпиус" застряла во льдах Антарктиды и не выходит на связь. На борту яхты находится восемь человек.

"Парусная яхта "Скорпиус" отправилась 18 сентября 2011 года в российскую полярную парусную экспедицию вокруг Южного и Северного полюсов.