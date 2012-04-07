В Петербурге сегодня вспоминают павших моряков-подводников «Комсомольца»

Погибших моряков-подводников вспоминают в России 7 апреля. В этот день в 1989 году в Норвежском море в районе острова Медвежий погибла уникальная подводная лодка К-278 «Комсомолец», которая была сделана из титана и могла погружаться на недосягаемую для обычных субмарин глубину.

Экипаж лодки до последней возможности сражался за свой корабль, напомнили в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников, при возвращении лодки из похода на ней возник пожар в кормовом отсеке, в результате которого субмарина потеряла плавучесть и через несколько часов затонула. Из 69 членов экипажа 42 погибли, выжили только 27.

В память об этом трагическом событии приказом Главнокомандующего ВМФ РФ в 1996 году был установлен «День памяти погибших подводников» - 7 апреля.Ежегодно 7 апреля на панихиде в Николо-Богоявленском Морском соборе поименно поминают всех погибших членов экипажа АПЛ «Комсомолец».

Сегодня, как и всегда, траурная панихида состоялась в 12.00, а в 14.00 родственники и друзья погибших на «Комсомольце», ветераны ВМФ собрались на Серафимовском кладбище, чтобы вспомнить всех павших на боевом посту моряков-подводников.