"Чёрная пятница" московских "бомбил": под арестом около 800 авто (ВИДЕО)

В российской столице в первую пятницу апреля прошла широкомасштабная облава на нелегальных таксистов. К вечеру были пойманы более 800 "бомбистов". Сотрудники УБЭП изымают у них автомобили. Пока - до уплаты штафа, потолок которого 2,5 тыс.руб.

А если и такие меры не окажутся действенными, московские власти говорят о возможном повышении денежных взысканий, причем на порядок.

"Нелегалов" ловили на "живца": полицейские ловили их под видом потенциальных пассажиров. И предъявляли претензии уже после того, как деньги за проезд были вручены.

Самый распространённый тип столичных "леваков" - гости Москвы, на заднем стекле машин которых красуется надпись "продаю".

Он жалуется, что оперативники слишком быстро говорят по-русски. Не все понятно. Потом, что слишком тихо. Не все слышно. На вопросы оперативников отвечать не спешат.

За "один заход" в одном только Восточном округе убэповцам удалось поймать 8 нелегальных перевозчиков. Их было в разы больше, но остальные бомбилы ВАО, как будто растворились: поймать здесь в этот день машину на обочине уже было невозможно. Задержанных водителей доставили в отделение. Бомбил напугал не размер штрафа, который, очевидно, придется заплатить. Самое страшное, что их временно оставили без орудия труда — машины.

"Все автомобили на время рассмотрения дела об административном правонарушении будут изъяты и помещены на штраф-стоянку до принятия судом соответствующего решения. а оплата за штраф-стоянку, естественно, будет возложена на нарушителей", — поясняет руководитель пресс-службы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве Ирина Волк, передают "Вести".

Впрочем, чтобы избавить город от таких машин, не хватит и сотни штрафных автостоянок. Они, по-прежнему, заполняют пространство на пешеходных переходах и площадках возле метро. И официальных такси, по-прежнему, здесь нет. Поэтому пассажиры пользуются тем, что предложено.

Во время последнего рейда УБЭП три таксиста предложили взятку. Правда, договориться не получилось. Вместо административного дела со штрафом им грозит дело уголовное со сроком. Остальные задержанные повинились и обещали исправиться, то есть легализоваться.