В Госдуме снова обсудят дни майских и новогодних каникул

Глава думского комитета по труду и соцполитике Андрей Исаев сообщил в пятницу, что 10 апреля Госдума РФ рассмотрит во втором чтении поправки в Трудовой кодекс РФ по майским и новогодним выходным.

По словам Андрея Исаева, предлагается, что новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, а два освободившихся выходных правительство сможет добавлять к другим государственным праздникам, по-видимому, это будут 1 и 9 мая.

Депутат уточнил, что принятые 10 апреля поправки в ТК вступят в силу только со следующего года, а уже в этом году россиян ожидают продолжительные майские праздники - с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, передает РИа Новости.