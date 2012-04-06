Один или два этажа горевшей в понедельник в Москве башни "Восток" комплекса "Федерация" в международном деловом центре (ММДЦ) "Москва-Сити", необходимо разобрать. Так считает Андрей Лукьянов - президент управляющей компании ММДЦ.

По его словам, это необходимо сделать в целях безопасности, "один-два этажа все же придется разобрать", - цитирует Лукьянова телеканал "Россия 24".

Напомним, ранее председатель совета директоров компании AMJ Group, выполняющей монолитные работы на здании, Михаил Гнездилов, заявил, что несущие конструкции 67-го этажа башни "Восток" не нуждаются в разборке. По его утверждению, угрозы обрушения конструкций нет, технология строительства не была нарушена.

По предположениям, пожар на высотном здании произошел из-за того, что был очень близко установлен к опалубке прожектор на строительном кране, от перегрева которого она и загорелась.