В Москве задержана сотрудница прокуратуры

По подозрению в получении взятки и передаче 200 тысяч рублей следователю в Москве задержана помощник Тверского межрайонного прокурора столицы Ольга Райченок, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что сотрудниками ФСБ России совместно с работниками отдела собственной безопасности прокуратуры Москвы была проведена операция, в ходе которой в одном из столичных кафе после передачи денежных средств в сумме 200 тысяч рублей своему коллеге была задержана помощник тверского межрайонного прокурора 26-летняя Ольга Райченок.

Пресс-служба прокуратуры также сообщает, что "в апреле помощник Тверского межрайонного прокурора Ольга Райченок обратилась к помощнику этого же прокурора, предложив оказать содействие в передаче взятки его брату – следователю одного из следственных подразделений ГСУ СК России по Москве за освобождение от уголовной ответственности лица, задержанного по подозрению в совершении убийства".

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела материалы служебной проверки переданы в ГСУ Москвы СК России.