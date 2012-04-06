Ростуризм открыл "горячую линию" для помощи клиентам московского туроператора ITC - "Международный клуб путешествий", который сейчас терпит финансовые проблемы.

За юридичекой помощью или советом клиенты этого туроператора могут обратиться по телефону "горячей линии": +7 - 985 - 226 - 82 - 71.

Руководитель пресс-службы Ростуризма Олег Мосеев сказал, что "ведомство продолжает внимательно следить за ситуацией и готово реагировать на каждую жалобу".

Ранеее Олег Мосеев сообщал, что "Ростуризм предпринимает все необходимые действия, направленные на неукоснительное соблюдение прав и законных интересов российских туристов, находящихся в настоящее время за рубежом по линии компании ITC".