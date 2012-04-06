На обнаруженный клад Нарышкиных может претендовать потомок из Африки

На обнаруженный в Санкт-Петербурге клад Нарышкиных может претендовать потомок рода - 65-летний Петр Нарышкин, проживающий в Южно-Африканской республике.

Петр Нарышкин сказал в пятницу: "По российским законам, насколько мне известно, мне не на что претендовать, ведь я не являюсь родственником по прямой линии… Но, возможно, если не найдется других родственников, и если найдется адвокат, который будет готов заняться этим делом, - почему бы и не претендовать".

Он рассказал, что попал в Африку после учебы в университете в Швейцарии, решив кардинально изменить свою жизнь. Он нашел работу на одном из фермерских хозяйств в Зимбабве и уехал туда. А о кладе узнал от сестры своей супруги, он пояснил: "Нарышкины - это другая ветвь нашей семьи, я не знаю, как мы связаны, но это удивительная история. Первое, что я подумал - как же им удалось спрятать так, что никто об этом не узнал", - цитирует потомка рода Нарышкиных Интерфакс.