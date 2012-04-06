«Музыка Моцарта не зависит от мнения Всеволода Чаплина»

Председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, член Патриаршего совета по культуре, протоиерей Всеволод Чаплин вчера сказал: «Не люблю Моцарта. В значительной степени это Бритни Спирс своего времени. За исключением отдельных гениальных озарений, он писал однообразные и попсовые вещи». Специально для «АН» на вопрос «Не пора ли предложить этому достойному человеку, а также знатоку моды и классической современной музыки должность министра культуры РФ?» отвечают…

Лев Лещенко, певец, народный артист России:

«Как-то смешно…»

- Назначить министром культуры… Я понимаю, это же шутка, и вообще это как-то смешно комментировать. А причем здесь вообще мнение Чаплина? В свое время Раневская великолепно сказала какому-то посетителю выставки, который походя заметил, дескать, картина «Джоконда» не производит на него впечатления: «Она уже сама может выбирать, на кого ей производить впечатление, а на кого не производить». Так и музыка Моцарта уже настолько самостоятельна, что не зависит ни от мнения Чаплина, ни от кого-то еще. Это вечная музыка, которая много веков радует людей. Что бы ни сказал Чаплин, эта музыка хуже не станет.

Андрей Макаревич, певец, поэт, композитор, народный артист России:

«Он себя таковым и считает»

- Всеволод Чаплин – это Жириновский от Церкви. Поэтому соответствующе и надо относиться к его высказываниям. Что касается того, нужно ли назначать его на должность министра культуры, то он, по-моему, себя таковым и считает.

Юрий Лоза, певец, поэт, композитор:

«Композиторы писали и хорошую, и плохую музыку»

- Нет, не надо назначать Всеволода Чаплина министром культуры. Он занимается делами Церкви, и мыслит категориями Церкви. Всеволод Чаплин абсолютно правильно говорит про Моцарта, который действительно писал популярную музыку. Моцарта в этом упрекали всю жизнь – что он работает по заказу, однообразно и т.д. Как и у всех великих композиторов (Моцарт – это один из величайших композиторов!), у него написано очень много. Но из всего этого можно выбрать и гениальные, и посредственные вещи. Не лучше и Бах, который написал огромное количество произведений, но тех гениальных, о которых все мы знаем, не так много в процентном отношении по сравнению с остальным его творчеством. Или взять Джакомо Пуччини, который написал порядка 70 опер, но до сих пор звучит только одна из них. Не надо думать, что тогда композиторы были настолько гениальны, что писали только гениальную музыку. Нет, они, как и все мы, композиторы, писали и хорошую, и плохую музыку. И тот же Моцарт нередко писал в зависимости оттого, сколько ему заплатили, сколько времени и труда он потратил и т.п. Иногда он просто механически выполнял заказы. Чаплин не может быть министром культуры, потому что светские дела интересуют его в очень небольшой степени.

Лев Новоженов, телеведущий, журналист:

«Фамилия у него хорошая, а вот с именем как-то подкачал»

- Даже если у человека есть одно гениальное озарение – он уже гений. Просто смешно говорить про «отдельные гениальные озарения»! Сколько их - пять, шесть, семь?.. Одно гениальное озарение может длиться всю жизнь, а мы его будем слушать веками. Известно, что Толстой не любил оперу, но кто-то по этому поводу сказал так: нужно быть Толстым, чтобы не любить оперу. А Всеволод Чаплин – это даже не Чарли Чаплин. Фамилия у него хорошая, а вот с именем как-то подкачал. Что касается назначения его на пост министра культуры, то туда уже многие претендуют, и я не знаю, выдержит ли он конкурс… Оценка Моцарта не зависит оттого, кто у нас будет министром культуры.

Станислав Говорухин, председатель комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер, народный артист России:

«Фраза вырвана из контекста»

- Конечно, эта фраза звучит глупо, но она вырвана из контекста. И что остроумного может быть в вырванной фразе? А вот в общем контексте она вполне может быть очень логичной и справедливой.

Вячеслав Зайцев, художник-модельер:

«Все эти разговоры начались с низкой задницы Бритни Спирс»

- Моцарт – это замечательный композитор, и я его очень люблю. Для меня его музыка не является попсой. Но Всеволод Чаплин довольно-таки точно высказывался и по вопросам моды. По-моему, все эти разговоры о dress-code начались с низкой задницы Бритни Спирс! Однажды она вышла петь в брюках, пояс которых находился на уровне бедер. Поскольку у нее очень высокая талия, то получилась здоровая задница. Многие женщины - и с высокой талией, и с низкой восприняли это как руководство к действию, что просто вопиюще! Надо просто научить людей нормально одеваться, потому что у нас в этих вопросах полная безграмотность. У многих наших женщин, особенно полных, брюки сидят так, что вываливается живот. А ведь живот – это, можно сказать, самое ценное, что есть в женщине, и его надо беречь, а не выставлять зимой наружу. Ведь там происходит зарождение жизни, и в нем она будет вынашивать ребенка. Но какая бы женщина ни была, у нее может отсутствовать элемент этики поведения человека на улице, что, естественно, провоцирует разных желающих прикоснуться к женскому телу. Кстати, это касается не только наших женщин. Недавно я был в Париже и видел: женщина так наклонилось к ребенку, что у нее из-под брюк сразу вывалилось ползадницы. Мне самому стало так неловко, что прямо захотелось подойти и ударить ее по ж.., чтобы она не так активно демонстрировала себя. Я категорически против этого безобразия! Однако по большому счету дело даже не в этике, а в том, что женщины просто ищут себе мужиков, которых осталось очень мало, и готовы их (активных мужчин) соблазнить любыми способами. Но порой это выглядит настолько безобразно, что от вида этих женщин просто тошнит! Я этот вопрос поднимаю уже давно и, скажем, на программе «Модный приговор» всегда говорил об этом безобразии. Но сейчас это стало настолько вопиюще, что и церковь заговорила об элементарном уважении к другим и подняла вопрос этики в женской одежде. Ведь не всем приятно смотреть на голый пупок или голую задницу. Я против дресс-кодов, но надо приобщать людей к культуре и прививать им элементарный вкус.