Бухгалтера топливной компании Петербурга изобличили в мошенничестве

Сотрудниками полиции изобличена в еще одном крупном мошенничестве бухгалтер топливной компании Петербурга, использовавшая для осуществления махинаций свое служебное положение.

Ранее сообщалось об изобличении 43-летней бухгалтера одной из компаний в совершении мошеннических действий на сумму 8,5 миллионов рублей.

По данным полиции, сотрудница предприятия подозревается в том, что в период с января 2009 года по ноябрь 2010 года, пользуясь своим служебным положением и оказанным доверием компании, пополняла топливом неавторизированные карты в количестве 10 штук и передавала их через своих знакомых различным гражданам для заправки транспортных средств.

Женщина уже была ранее судима за аналогичные махинации. В этот раз сумма украденного оказалась еще более внушительной. Мошеннице удалось похитить топливо на 12,6 млн рублей, сообщили «БалтИнфо» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности фигурантов и установлению других соучастников преступления.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.