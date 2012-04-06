Роскосмос совместно с ESA договорились о запуске зонда к Марсу

Роскосмос и Европейское космическое агентство (ESA) договорились о совместном участии в программе исследования Марса ExoMars, программа предусматривает запуск орбитального зонда в 2016 году и марсохода в 2018 году.

Данная договоренность была достигнута в пятницу в Москве на встрече главы Роскосмоса Владимира Поповкина с директором ESA Жан-Жаком Дорденом.

Представитель Роскосмоса отметила, что "по итогам переговоров подписано заявление о намерениях относительно совместной реализации миссий исследования Марса с помощью робототехнических средств".

Участие России в ExoMars также одобрено советом по космосу РАН.

Подписание окончательного соглашения о сотрудничестве космических агентств может произойти до конца 2012 года. Стороны пришли к решению - начать процедуру внутреннего согласования каждой из сторон порядка реализации проекта "ЭкзоМарс" и подготовки официального соглашения, передают Вести. ру.