Сегодня вечером иудеи начинают отмечать Песах

Сегодня, 6 апреля, вечером иудеи начинают отмечать Песах.Праздник установлен в память об Исходе евреев из Египта. 8 дней, на протяжении всего праздника, евреи будут есть «хлеб бедности» - мацу.

6 и 7 апреля вечером в Синагоге пройдут Седеры – трапезы с рассказом об Исходе из Египта для широкой общественности. В центральном зале будут накрыты столы для сотен людей, желающих отпраздновать Песах в соответствии с обычаями отцов.

Седер – это центральное действо праздника. Каждое блюдо обладает символическим значением, а сама трапеза выстроена в соответствии с определенным распорядком, не менявшимся на протяжении тысячелетий.