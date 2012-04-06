"Деловая Россия": отучить чиновников от взяток может амнистия

На традиционной встрече с журналистами Борис Титов обозначил политические ориентиры нового праволиберального общественно-политического центра «Правый курс».

Прежде всего председатель «Деловой России» подчеркнул, что «Правый курс» – это один из проектов этой общественной организации, политтехнологический инструмент, а не огранизационно-политическое будущее ДР: «Деловая Россия, как «материнская компания», как бренд, работает на экономической площадке, ведя диалог с властью. Но все вопросы решить в этом поле невозможно, поэтому мы в свое время создали например, антикоррупционный центр, а сейчас, отвечая на вызовы времени – политический центр «Правый курс»».

Все эти инструменты в конечном итоге служат на благо неоднократно озвученной, и уже не только Титовым, программе-цели «Деловой России» – «сто шагов» к «25 миллионам рабочих мест к 2025 году». В этих «ста шагах», или «дорожной карте», конкретно прописано, как нужно улучшать инвестиционный климат, как можно совершить «налоговый маневр», как создать очаги-кластеры начала «новой индустриализации», что менять на таможне, в строительстве и т.д. и т.п.

Идеологический центр, а не партия.

«Любая партия состоит из двух частей – идеологической и политтехнологической, – говорит Борис Титов. - Идеологическая в угоду политехнологической у всех партий скатывается в популизм. Нам этого не надо. Мы должны и будем говорить правду. Какой горькой она не была бы».

Как антипод Титов привел пример с походом Прохорова в Правое «дело»: «Он стал строить партию горожан - домовладельцев с левацким уклоном. Т.е он считает, что надо подстраиваться под электорат, брать все голоса, которые лежат, а мы считаем, что надо формировать свои электорат, согласный с нашими, сейчас непопулярными убеждениями. Это не спринт, это стайерская дистанция. Но это партия навсегда. Правые либералы и никакого популизма.

Мы бы могли сейчас легко зарегистрировать партию - мы сейчас сильная организация, с развитой сетью по России. С финансированием снизу – вверх, а не как все остальные из центра вниз. Мы могли бы – но зачем? Важнее выстроит и сформулировать для общества первую часть партии – идеология, «базовые принципы» правых либералов в России. Ну и чисто по – человечески, в этой вакханалии, когда одиозные персонажи регистрируют по 15 партий, участвовать не хочется».

Амнистия чиновникам

Один из новых тезисов курса правых либералов Титов раскрыл поподробнее: «Как побороть коррупцию? Мы с ними боремся – боремся, а коттедж печально известной начальницы налоговой по делу Магницкого побеждает в конкурсе на лучший дом на Рублевке. Элла Панфилова, она будет одним из лидеров Правого курса, предложила сделать амнистию всем чиновникам. Без этого решить проблему коррупции в стране будет невозможно. Если вы их загоните в угол, они будут защищаться. Если вы загоните крысу в угол, она будет бросаться на вас. Поэтому надо дать выход. Пообещать, что не будет никакого уголовного преследования, но с этой даты начать новую жизнь. Легализоваться, заплатить налоги и дальше жить честно и спокойно. Конечно, к этому сроку должны быть уже готовы и реформа госслужбы, и монетизация чиновников. Несправедливо? Как прощать воров? Но иного пути нет. Никакие другие антикоррупционные меры не заработают».

Мягко говоря, это предложение журналистами было встречено отнюдь не аплодисментами. Как приложить эту амнистию к той же, уже упомянутой всуе Степановой? Титов маневрировал на ходу:

«Мы сейчас с экспертами только начали конкретизировать это предложение – амнистия нечестно нажитого имущества не должна автоматически легализовать все былые нарушения в правовой сфере. В каждом случае надо смотреть тяжесть и последствия преступления».

Пенсионная реформа

Борис Титов подчеркивает, что в каждой области, в каждой сфере есть вещи, которые абсолютно непопулярны среди населения. Но они необходимы. Страна может развиваться только тогда, когда в ней выгодно вести бизнес: «А мы сейчас живем только за счет ресурсов. Возьмем Пенсионную реформу. Это фетиш Кудрина, и всех либеральных экономистов. Переход на страховые взносы, накопительные пенсии - абсолютно западные вещи. Но у них-то эти фонды формируются за счет людей работающих. А у нас на эту систему вешают еще и «старых» пенсионеров. К Мерседесу приладили прицеп от Камаза. И к чему этот обман? Все равно же пенсии платят не из фондов, а из бюджета. Приходит Голикова говорит: не хватает денег пенсионерам, давайте поднимем ЕСН. Подняли. Все предприниматели ушли в тень.

Что мы предлагаем? Создать два пенсионных фонда – младше 1967 года работаю по современной, нормальной схеме. Пополняется он за счет страховых взносов, которые сокращаются до 15 % от 30% сегодняшних. А люди старше 1967 года получают деньги из Фонда старших поколений, источником наполнения которого являются прямые налоговые платежи: из фонда благосостояния, часть налогов от акцизов, от налога на недвижимость и от природной ренты».

В заключение встречи Борис Титов подчеркнул, что создание «Правого центра» не означает сворачивание других политических проектов «Деловой России». Еще одна площадка, по мнению её создателей, поможет поставить под знамена правого либерализма от 6 до 15 процентов дееспособного населения страны.