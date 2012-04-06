Премьер - министр РФ Путин поздравил россиян с праздником Песах

Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. В своем поздравлении он отметил, что считает его одним из самых светлых и радостных праздников.



"Это один из наиболее светлых и радостных праздников, особо почитаемых иудеями всего мира. Своими истоками он восходит к столь важному для еврейского народа событию в библейской истории - Исходу, принесшему избавление от многовекового рабства. В эти дни евреи обращаются к духовно-нравственным ценностям своего богатейшего культурного наследия, которые и сегодня имеют непреходящее общечеловеческое значение", - говорится в поздравлении Путина.

"Российские еврейские организации многое делают для успешного развития нашего общества, формирования в нем атмосферы толерантности и взаимоуважения представителей разных вероисповеданий и национальностей", - добавил он, сообщает РИА Новости.



Песах - восьмидневный праздник весны и свободы. В этом году он начнется с заходом солнца 6 апреля. Песах связан с одним из главных событий библейской истории - Исходом из Египта и освобождением от 400-летнего рабства, рождением еврейского народа как нации.



