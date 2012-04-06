В центре Москвы есть 8 заделов под станции метро

Власти Москвы намерены построить в центре города пять новых станций метро. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры прорабатывает вопрос строительства станций, проекты которых разрабатывались еще в середине XX века.

Как сообщил глава департамента Максим Ликсутов, "когда строили московское метро в середине прошлого века, люди, понимая, что пассажиропоток когда-то будет большой, создали заделы под будущие станции метрополитена" "В центре города таких восемь, из них пять возможно сделать", - цитирует Ликсутова «Интерфакс». По его словам, новые станции можно построить в районе улицы Якиманка, между зданием мэрии и станцией «Театральная», а также в районе Новокузнецкой.