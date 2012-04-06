Жириновский: от приговора Буту США станет горько

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что приговор российскому предпринимателю Виктору Буту не имеет ничего общего с правосудием и приведет к "горьким последствиям" для американских граждан.



"Приговор Виктору Буту - циничный произвол, никакого отношения к правосудию это решение не имеет. Российского гражданина специально заманили в третью страну (Таиланд) на обсуждение сделки по продаже самолета. А потом американцы нарисовали целый детектив, где фигурировало оружие якобы для убийства мирных граждан США. Абсурд! Это неправовое решение, которое было принято, чтобы унизить Россию", - уверен Жириновский.

"Думаю, приговор будет иметь горькие последствия не только для Бута, но и для граждан США", - сказал лидер ЛДПР.

"Если американцы посадили Виктора Бута за гипотетическую сделку по продаже самолетов в Колумбию, и на этих самолетах теоретически могло бы перевозиться оружие для гипотетических убийств американских граждан, то сколько американцев нужно посадить за оккупацию Афганистана, после которой к нам хлынул поток афганского опиумного мака?" - добавил Жириновский, сообщает РИА Новости.

"Вот это - самые настоящие убийства! Кто за это ответит? Так почему бы России не расконсервировать лагеря в Мордовии и Коми и не сажать туда пачками граждан США?" – спрашивает политик.



МИД России сегодня выступил с заявлением, в котором назвал приговор Буту "необоснованным».

